Hyundai, LG и Samsung изучают возможность возвращения в Россию

Сообщается, что компании из Южной Кореи надеются возобновить работу в России в случае достижения мирного соглашения или перемирия в украинском конфликте. В публикации сказано, что южнокорейский бизнес воспринимает Россию как «важный рынок для диверсификации деловых интересов, особенно на фоне таможенного давления со стороны США».
Накануне сообщалось, что итальянская компания Ariston продолжит бизнес в России.
Также сообщалось, что крупнейшие международные трейдеры энергоресурсов, включая Gunvor и Mercuria Energy, выразили готовность вернуться на российский рынок в случае полной отмены санкций.
Тем временем глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что возвращение западного бизнеса в РФ будет рассматриваться индивидуально.