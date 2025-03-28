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Hyundai, LG и Samsung изучают возможность возвращения в Россию

The Korea Times: Крупный южнокорейский бизнес рассматривает возможность возвращения на российский рынок после завершения конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Гиганты южнокорейского бизнеса рассматривают возможность возвращения в Россию. Речь, в частности, о таких компаниях, как Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics, пишет издание The Korea Times.

Сообщается, что компании из Южной Кореи надеются возобновить работу в России в случае достижения мирного соглашения или перемирия в украинском конфликте. В публикации сказано, что южнокорейский бизнес воспринимает Россию как «важный рынок для диверсификации деловых интересов, особенно на фоне таможенного давления со стороны США».

Накануне сообщалось, что итальянская компания Ariston продолжит бизнес в России.

Также сообщалось, что крупнейшие международные трейдеры энергоресурсов, включая Gunvor и Mercuria Energy, выразили готовность вернуться на российский рынок в случае полной отмены санкций.

Тем временем глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что возвращение западного бизнеса в РФ будет рассматриваться индивидуально.