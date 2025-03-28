Hyundai, LG и Samsung изучают возможность возвращения в Россию

Сообщается, что компании из Южной Кореи надеются возобновить работу в России в случае достижения мирного соглашения или перемирия в украинском конфликте. В публикации сказано, что южнокорейский бизнес воспринимает Россию как «важный рынок для диверсификации деловых интересов, особенно на фоне таможенного давления со стороны США».