Делегация из Беларуси посетила технопарк «Университетский» в Екатеринбурге

Перед экскурсией состоялась рабочая встреча, на которой Алексей Орлов и Владимир Кухарев обсудили сотрудничество между городами. Глава Екатеринбурга отметил, что при подготовке Дней Минска уделили особое внимание развитию бизнес-контактов. Владимир Кухарев поблагодарил за теплый прием и отметил дружескую атмосферу мероприятий.