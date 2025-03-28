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Власти не нашли желающих построить новый зал филармонии в Екатеринбурге

Аукцион по поиску подрядчика для строительства нового зала филармонии в Екатеринбурге не состоялся.

Власти не смогли найти подрядчика для строительства нового зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге. На аукцион не поступило ни одной заявки.

Начальная цена аукциона составляла 14,7 млрд рублей. Согласно техзаданию, в эту сумму входят разработка проектной документации и само строительство. Подрядчик должен предусмотреть в эскизах большой концертный зал на 1,5 тыс. зрителей и малый — на 250 зрителей. Предусмотрена в техзадании открытая эстрада с амфитеатром. Новый зал должны были сдать до конца 2028 года. Прием заявок на аукцион продлится 28 марта.

Новый зал филармонии свердловские власти намеревались открыть еще в 2023 году — к 300-летию Екатеринбурга. Проектированием занималось британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects, но после начала СВО оно отказалось работать в России. В июле 2024 года новую концепцию разработало екатеринбургское бюро ArchInform.