Власти не нашли желающих построить новый зал филармонии в Екатеринбурге

Власти не смогли найти подрядчика для строительства нового зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге. На аукцион не поступило ни одной заявки.
Начальная цена аукциона составляла 14,7 млрд рублей. Согласно техзаданию, в эту сумму входят разработка проектной документации и само строительство. Подрядчик должен предусмотреть в эскизах большой концертный зал на 1,5 тыс. зрителей и малый — на 250 зрителей. Предусмотрена в техзадании открытая эстрада с амфитеатром. Новый зал должны были сдать до конца 2028 года. Прием заявок на аукцион продлится 28 марта.
Новый зал филармонии свердловские власти намеревались открыть еще в 2023 году — к 300-летию Екатеринбурга. Проектированием занималось британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects, но после начала СВО оно отказалось работать в России. В июле 2024 года новую концепцию разработало екатеринбургское бюро ArchInform.