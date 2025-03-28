Власти не нашли желающих построить новый зал филармонии в Екатеринбурге

Начальная цена аукциона составляла 14,7 млрд рублей. Согласно техзаданию, в эту сумму входят разработка проектной документации и само строительство. Подрядчик должен предусмотреть в эскизах большой концертный зал на 1,5 тыс. зрителей и малый — на 250 зрителей. Предусмотрена в техзадании открытая эстрада с амфитеатром. Новый зал должны были сдать до конца 2028 года. Прием заявок на аукцион продлится 28 марта.