Воронежская область обеспечит яйцами индейки российские регионы и заграницу

Расти молодняк в этих цехах будет семь с половиной месяцев. После этого из подросших особей сформируют родительское стадо. А первое инкубационное яйцо собственного производства здесь рассчитывают получить в ноябре. Объем будет сначала небольшой: порядка 200 тысяч. На следующий год его увеличат до пяти с половиной миллионов. Выйти на полную мощность планируют к 2027 году.