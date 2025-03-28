Воронежская область обеспечит яйцами индейки российские регионы и заграницу

Более того, собственное производство позволит сделать продукцию на 20% дешевле импорта. Кластер обещает стать одним из крупнейший в стране.
Первую площадку по выращиванию молодых индюшек запустят уже в начале апреля, всего же их планируется открыть 6. В цехах, оснащенных автоматизированной линией кормления и поения цыплят (норму подачи корма будет рассчитывать спецпрограмма), побывал заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Боровой. Компанию в поездке ему составил зампред областного правительства Виктор Логвинов.
Комбикорма для молодняка было решено закупить у одного из воронежских производителей, но в дальнейшем компанией будут производиться свои. В отличие от бройлеров, индейке требуется более десяти видов комбикормов.
В цехах птенцы будут подрастать 7,5 месяцев, после чего из них сформируют родительское стадо. Первую партию инкубационных яиц планируют получить уже в ноябре текущего года. Первая партия составит около 200 тыс. яиц, а уже на следующий год в Воронежской области планируют производить до 5,5 млн яиц. Максимальных показателей производитель достигнет к 2027 году.
Расти молодняк в этих цехах будет семь с половиной месяцев. После этого из подросших особей сформируют родительское стадо. А первое инкубационное яйцо собственного производства здесь рассчитывают получить в ноябре. Объем будет сначала небольшой: порядка 200 тысяч. На следующий год его увеличат до пяти с половиной миллионов. Выйти на полную мощность планируют к 2027 году.
По словам Максима Борового, создание данного кластера на воронежской земле позволит обеспечить вопрос продовольственной безопасности нашей страны, а также увеличить экспорт. Зампред правительства Воронежской области Виктор Логинов сообщил, что 50% производимых яиц индейки будет уходить на экспорт и обеспечивать другие российские регионы, вторая же половина будет обеспечивать свой инкубатор.