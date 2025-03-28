Казанский авиазавод сдаст в 2025 году два самолета Ту-214

Как уточнили в компании, производство этого самолета изначально было рассчитано на выпуск для спецзаказчиков лимитированных серий, а не пассажирских судов для авиакомпаний.
«Это связано с тем, что перевозчики покупали иностранные самолеты, — пояснили в “Ростехе”. — Безусловно, будем усиливать работу с авиакомпаниями и активнее продвигать Ту-214 на рынок. У машины хороший потенциал».
Ранее СМИ сообщали якобы казанский авиазавод не сможет выполнить план на 2025 год и передать авиакомпаниям необходимые самолеты.