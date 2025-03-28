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Казанский авиазавод сдаст в 2025 году два самолета Ту-214

Казанский авиазавод сдаст в 2025 году два самолета Ту-214. Оба лайнера будут переданы в эксплуатацию коммерческим структурам. Информацию подтвердили ТАСС в госкорпорации «Ростех».

Источник: Комсомольская правда

Как уточнили в компании, производство этого самолета изначально было рассчитано на выпуск для спецзаказчиков лимитированных серий, а не пассажирских судов для авиакомпаний.

«Это связано с тем, что перевозчики покупали иностранные самолеты, — пояснили в “Ростехе”. — Безусловно, будем усиливать работу с авиакомпаниями и активнее продвигать Ту-214 на рынок. У машины хороший потенциал».

Ранее СМИ сообщали якобы казанский авиазавод не сможет выполнить план на 2025 год и передать авиакомпаниям необходимые самолеты.