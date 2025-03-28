Оверчук: Россия не рада деиндустриализации Европы

«Мы наблюдаем за деиндустриализацией Европы. Мы наблюдаем стагнацию немецкой экономики. Это факт. И это не делает нас счастливыми. Потому что традиционно у нас были очень хорошие и взаимовыгодные отношения с Европой. По какой-то причине они решили, что мы им больше не нужны», — рассказал вице-премьер. Его слова передает РИА Новости. Согласно его заявлению, данная ситуация прямо следует из разрыва, сложившегося между европейскими политическими деятелями и экспертным сообществом.