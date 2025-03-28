В Хабаровском крае количество такси за полгода выросло почти вдвое

Специалисты главного управления государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края совместно с правоохранительными органами региона стали на еженедельной основе проводить рейды по выявлению нелегальных такси и тех, кто перевозит пассажиров с нарушением законодательства. При этом в контрольном ведомстве отмечают существенный рост количества такси, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно данным регионального Госконтроля, на 27 сентября 2024 года в Хабаровском крае в реестре такси было зарегистрировано 3613 транспортных средств, а на 27 марта это число составило 6416 автомобилей — рост составил 79% за полгода, и количество автомобилей такси продолжает увеличиваться.
— Рост количества такси объясняется двумя причинами. Во-первых, это легализация. Если раньше кто-то перевозил пассажиров нелегально, то постоянные рейды правоохранителей и инспекторов госконтроля заставляют выйти их из тени и зарегистрироваться в реестре. А во-вторых, число таксистов само по себе тоже растет — это обусловлено повышенным спросом на услуги перевозок и их доступностью. Грубо говоря, четыре студента могут сложиться деньгами и поехать в университет на такси, это будет ненамного дороже, чем если бы они поехали на автобусе, — рассказал председатель общественного совета при главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Владимир Рукин.
В Хабаровском крае на сегодняшний день действуют 1196 перевозчиков легковым такси, в том числе 19 предприятий, 131 индивидуальный предприниматель и 1016 самозанятых, и осуществляют деятельность 25 служб заказа легкового такси.