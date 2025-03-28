В Хабаровском крае количество такси за полгода выросло почти вдвое

— Рост количества такси объясняется двумя причинами. Во-первых, это легализация. Если раньше кто-то перевозил пассажиров нелегально, то постоянные рейды правоохранителей и инспекторов госконтроля заставляют выйти их из тени и зарегистрироваться в реестре. А во-вторых, число таксистов само по себе тоже растет — это обусловлено повышенным спросом на услуги перевозок и их доступностью. Грубо говоря, четыре студента могут сложиться деньгами и поехать в университет на такси, это будет ненамного дороже, чем если бы они поехали на автобусе, — рассказал председатель общественного совета при главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Владимир Рукин.