Казахстан строит новую воздушную гавань на базе военного аэродрома

Речь идет о том, что будет построен речной порт в поселке Тугыл. Будет обеспечена на первоначальном этапе автотранспортом перевозка грузов до порта «Тугыл», дальше в сторону Российской Федерации будет установлено речное судоходство. Предполагается, что первоначальный объем грузов составит 2 млн тонн, с увеличением до 10 млн тонн. Следующий этап, который обсуждается с представителями Китая, — это четвертый железнодорожный пункт перехода, который соединит железной дорогой порт’Тугыл’и будет направлен на создание мультимодального логистического маршрута «Китай-Казахстан-Россия» с выходом на Обь и далее к Северному морю.