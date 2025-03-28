FT: Госдолг США в 2029 году достигнет уровня времён Второй мировой войны

Бюджетное управление Конгресса считает, что соотношение госдолга к ВВП США в 2029 году составит 107%, что превысит уровень, достигнутый в 1940-х годах, и продолжит рост до 156% к 2055 году. Ожидается, что в этом году соотношение долга к ВВП окажется на уровне 100%.