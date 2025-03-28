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FT: Госдолг США в 2029 году достигнет уровня времён Второй мировой войны

Соотношение государственного долга США к ВВП страны через несколько лет может составить 107%.
Источник: Аргументы и факты

Государственный долг Соединённых Штатов в ближайшие годы достигнет уровня, который был зафиксирован во времена Второй мировой войны, утверждает Financial Times.

Бюджетное управление Конгресса считает, что соотношение госдолга к ВВП США в 2029 году составит 107%, что превысит уровень, достигнутый в 1940-х годах, и продолжит рост до 156% к 2055 году. Ожидается, что в этом году соотношение долга к ВВП окажется на уровне 100%.

Данный прогноз был обнародованы всего несколько дней после того, как рейтинговое агентство Moody’s выпустило предупреждение о финансовой устойчивости США. Указывается, что введение торговых пошлин при президенте Дональде Трампе может осложнить ситуацию с растущей долговой нагрузкой и более высокими процентными ставками.

Растущий госдолг США замедлит экономический рост, увеличит объем процентных выплат иностранным владельцам американского долга и создаст высокие риски для бюджетной и экономической перспектив страны, пишет FT. Напомним, что в прошлом году государственный долг США превысил отметку в 36 триллионов долларов.

Ранее аналитики Двухпартийного политического центра предупредили о дефолте, который может произойти в Соединённых Штатах между серединой июля и началом октября.