377 млрд тенге потеряли на инвестировании пенсионных накоплений в Казахстане

Впрочем, стоит отметить, что, даже учитывая текущие неудачи, казахстанцам не стоит делать поспешных выводов и критически оценивать результаты управляющих. Дело в том, что в сфере инвестиций вполне допустимы кратковременные потери — гораздо важнее, чтобы доходность оставалась высокой в долгосрочной перспективе. А здесь ясно видны положительные результаты. Согласно данным ЕНПФ, все управляющие за последний год принесли реальный доход своим клиентам: