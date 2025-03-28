377 млрд тенге потеряли на инвестировании пенсионных накоплений в Казахстане

В начале марта стало известно, что доходность пенсионных активов, которые находятся в управлении Национального банка РК (НБРК) и частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП), заметно просела.
Как объяснили в Едином накопительном пенсионном фонде, основными причинами отрицательного инвестиционного дохода с начала текущего года являются:
- укрепление тенге — часть активов фонда хранится в долларах;
- снижение рыночной стоимости государственных ценных бумаг Казахстана на фоне высокой инфляции.
По итогу совокупные потери управляющих пенсионными активами с начала года достигли 377 млрд тенге. По состоянию на 1 марта 2025 года под управлением Национального банка РК и УИП находилось более 22,65 трлн тенге. Непосредственно у частных компаний — более 63,2 млрд тенге.
Как изменилась доходность Нацбанка
С начала года доходность активов под управлением Национального банка РК (НБРК), сформированных за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных взносов, оказалась отрицательной — минус 1,64%. Управляющий потерял 370,6 млрд тенге.
Что касается активов, которые формируются за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), то они с начала года просели на 2,54%, или на 6,5 млрд тенге.
Как изменилась доходность частных управляющих
- У Halyk Finance по состоянию на 1 марта находилось 39 млрд тенге. Доходность с начала года оказалась отрицательной — минус 0,51%, что составляет порядка 199 млн тенге.
- «Сентрас Секьюритиз» управлял активами на 2,1 млрд тенге. С начала года доходность составила минус 0,2%, что в деньгах равно 3 млн тенге.
- Jusan Invest управляет активами на 11,3 млрд тенге. С начала года он показал доходность в 0,37% и принес своим вкладчикам дополнительно 45 млн тенге.
- В управлении Halyk Global Markets находится 5,1 млрд тенге. По состоянию на 1 марта он достиг доходности в 0,14% и заработал 8 млн тенге для своих клиентов.
- BCC Invest управляет активами на 5,7 млрд тенге. На 1 марта управляющий показал самую высокую доходность — 0,79% и заработал для вкладчиков дополнительно 47 млн тенге.
Впрочем, стоит отметить, что, даже учитывая текущие неудачи, казахстанцам не стоит делать поспешных выводов и критически оценивать результаты управляющих. Дело в том, что в сфере инвестиций вполне допустимы кратковременные потери — гораздо важнее, чтобы доходность оставалась высокой в долгосрочной перспективе. А здесь ясно видны положительные результаты. Согласно данным ЕНПФ, все управляющие за последний год принесли реальный доход своим клиентам:
- Halyk Finance — 15,76%;
- «Сентрас Секьюритиз» — 14,19%;
- Jusan Invest — 15,56%;
- Halyk Global Markets — 15,26%;
- BCC Invest — 15,01%;
- НБРК ОПВР — 14,84%;
- НБРК — 13,74%.
Таким образом, текущие неудачи не только не являются «показательными», но также не нанесли реальных убытков казахстанцам, ведь в годовом разрезе доходность активов ЕНПФ не просто остается высокой, но значительно опережает инфляцию в стране, которая по состоянию на 1 марта достигла 9,4%.