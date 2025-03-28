В Хабаровском крае стартует масштабный дорожный сезон

В 2024 году планируется отремонтировать более 21 километра дорог местного значения в крупнейших городах региона, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
По поручению губернатора Дмитрия Демешина география дорожного нацпроекта расширяется, включая в него Амурск и Советскую Гавань.
В планах следующие дорожные участки:
Хабаровск: продолжение ремонта проспекта 60-летия Октября и путепровода «улица Ленинградская — Восточное шоссе».
Комсомольск-на-Амуре: ремонт проспекта Победы, Северного шоссе, участков улиц Аллея Труда, Дзержинского, Лесной, Калинина и Литейной. Начало второго этапа ремонта дороги от совхоза «Дземгинский» до поселка Хальгасо.
Амурск: ремонт проспекта Мира, участков проспекта Октябрьский, транспортной развязки «Кольцо» и участка проспекта Строителей.
Советская Гавань: ремонт улицы 15-ти Погибших Партизан, улиц Гончарова, Ленина и Партизанской.
Основные дорожные работы начнутся в мае и продлятся до октября.