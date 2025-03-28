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В Хабаровском крае стартует масштабный дорожный сезон

В рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Хабаровском крае начнется масштабный дорожный сезон.

Источник: РИА "Новости"

В 2024 году планируется отремонтировать более 21 километра дорог местного значения в крупнейших городах региона, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По поручению губернатора Дмитрия Демешина география дорожного нацпроекта расширяется, включая в него Амурск и Советскую Гавань.

В планах следующие дорожные участки:

Хабаровск: продолжение ремонта проспекта 60-летия Октября и путепровода «улица Ленинградская — Восточное шоссе».

Комсомольск-на-Амуре: ремонт проспекта Победы, Северного шоссе, участков улиц Аллея Труда, Дзержинского, Лесной, Калинина и Литейной. Начало второго этапа ремонта дороги от совхоза «Дземгинский» до поселка Хальгасо.

Амурск: ремонт проспекта Мира, участков проспекта Октябрьский, транспортной развязки «Кольцо» и участка проспекта Строителей.

Советская Гавань: ремонт улицы 15-ти Погибших Партизан, улиц Гончарова, Ленина и Партизанской.

Основные дорожные работы начнутся в мае и продлятся до октября.