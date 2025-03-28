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Сигареты заметно дорожают в Беларуси

Сигареты дорожают в Беларуси с 1 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Ряд марок сигарет дорожают в Беларуси с 1 апреля. Подробную информацию сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Так, увеличатся цены на сигареты Гродненской табачной фабрики «Неман» марок: Dove (дороже на 10 — 30 копеек), RB PERLIAMUTR (на 5 копеек), нескольких видов Pall Mall (на 20 копеек), Kent (на 30 копеек) и Rothmans (на 20 — 30 копеек).

Цены на некоторую свою табачную продукцию подняли и на «Табак-инвесте». Дорожают сигареты «Корона», Pall Mall, Camel, Kent, Rothmans, Lucky Strike, Richmond Compact Special Blue. Подорожание составит 10 — 30 копеек.

Кроме того, повышаются цены на некоторые виды сигарет от «Интер-Тобакко». У этого производителя на 5 — 30 копеек подорожают сигареты Dove, Red Bor, RB PERLIAMUTR и RIGINS ORIGINAL.

Цены почти на все свои сигареты поднимает также «Сентони ПРО». На 10 — 30 копеек подорожают их сигареты Kent, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и на ввозимые Camel и Richmond Compact Special Blue.

На 10 — 30 копеек также повышаются цены у «АЛИДИ-Вест» на сигареты Kent, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike.

И у «Беларусьторг» рост цен на сигареты составит 10 — 30 копеек, подорожают некоторые виды марок Kent, Lucky Strike, Rothmans, ESSE.

Напомним, у белорусских производителей и импортеров сигарет есть возможность каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

Ранее МАРТ сказал, как увеличить продажи белорусских товаров.

Еще «потолок» доходов для ИП и условия будут определены в Беларуси.