Крупный омский застройщик перешел на эскроу-счета

Отметим, эскроу-счет — специальный счет в банке, который открывается для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Средства дольщиков хранятся там все время строительства, застройщик получает их лишь после того, как сдаст дом в эксплуатацию.