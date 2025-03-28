Крупный омский застройщик перешел на эскроу-счета

«Ранее мы продавали квартиры исключительно по договорам купли-продажи, но, учитывая запросы клиентов, решили попробовать новый для нас инструмент», — пояснили в «Стройбетоне».
Впрочем, режим по ДДУ действует лишь в отношении пока одного объекта — ЖК «Гармония», что в микрорайоне Прибрежный на Левом берегу Омска.
В Минстрое РФ пояснили, переход на эскроу-счета дает сторонам дополнительные гарантии и позволяет зафиксировать стоимость понравившейся квартиры.
Отметим, эскроу-счет — специальный счет в банке, который открывается для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Средства дольщиков хранятся там все время строительства, застройщик получает их лишь после того, как сдаст дом в эксплуатацию.
При затянувшейся стройке или банкротстве застройщика покупатель должен получить свои деньги обратно. Отметим, большинство застройщиков работают именно по этой системе, чтобы обезопасить деньги дольщиков. К тому же такой режим позволяет девелоперам начать продавать квартиры в новостройках еще на этапе котлована.