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Крупный омский застройщик перешел на эскроу-счета

Группа компаний «Стройбетон» анонсировала начало работы по договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов.

Источник: Reuters

«Ранее мы продавали квартиры исключительно по договорам купли-продажи, но, учитывая запросы клиентов, решили попробовать новый для нас инструмент», — пояснили в «Стройбетоне».

Впрочем, режим по ДДУ действует лишь в отношении пока одного объекта — ЖК «Гармония», что в микрорайоне Прибрежный на Левом берегу Омска.

В Минстрое РФ пояснили, переход на эскроу-счета дает сторонам дополнительные гарантии и позволяет зафиксировать стоимость понравившейся квартиры.

Отметим, эскроу-счет — специальный счет в банке, который открывается для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Средства дольщиков хранятся там все время строительства, застройщик получает их лишь после того, как сдаст дом в эксплуатацию.

При затянувшейся стройке или банкротстве застройщика покупатель должен получить свои деньги обратно. Отметим, большинство застройщиков работают именно по этой системе, чтобы обезопасить деньги дольщиков. К тому же такой режим позволяет девелоперам начать продавать квартиры в новостройках еще на этапе котлована.