Социальные пенсии в Краснодарском крае вырастут на 14,75% с апреля

Социальная пенсия, в отличие от страховой, не зависит от трудового стажа и пенсионных коэффициентов. Ее получают граждане, не имеющие достаточного стажа для получения страховой пенсии по старости, инвалиды и лица, потерявшие кормильца. В Краснодарском крае социальные пенсии получают 137 тысяч человек.