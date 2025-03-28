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Социальные пенсии в Краснодарском крае вырастут на 14,75% с апреля

На Кубани проиндексируют пенсии.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Краснодарском крае социальные пенсии проиндексируют на 14,75%. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России (СФР). Выплата пенсий в проиндексированном размере начнется в апреле.

Индексация социальных пенсий, которая проводится ежегодно 1 апреля, рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

Социальная пенсия, в отличие от страховой, не зависит от трудового стажа и пенсионных коэффициентов. Ее получают граждане, не имеющие достаточного стажа для получения страховой пенсии по старости, инвалиды и лица, потерявшие кормильца. В Краснодарском крае социальные пенсии получают 137 тысяч человек.

Индексацию проведут автоматически, без необходимости обращения граждан в отделения СФР.