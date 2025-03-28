В Самарской области решили мобилизовать доходы бюджета

В четверг, 27 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел первое заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов регионального бюджета, в состав которой вошли руководители всех федеральных структур, взаимодействующих с экономическими субъектами, представители органов власти.
«У нас ВРП приближается к отметке 3 трлн рублей. Инвестиции впервые по итогам 2024 года превысили 500 млрд рублей. Доходы на территории региона первый раз больше 1,2 трлн рублей. Это исторический максимум», — рассказал глава региона.
По мнению губернатора, этого темпа недостаточно для ускоренного развития. Он отмечает, что в регионе много накопленных инфраструктурных проблем, которые нужно решать в ближайшие несколько лет. Вячеслав Федорищев хочет добиться увеличения доходов областного бюджета в два раза к 2030 году.
Поэтому решено провести большую системную работу по мобилизации доходов бюджета. Выделены следующие проблемы: задолженность по региональным налогам превышает 13 млрд рублей, более 16% объектов недвижимого имущества не включено в налоговый оборот, 41% земельных участков не имеют установленных границ.
Планируется донастроить и упорядочить административную и налоговую политику, разрабатывать инвестиционно привлекательные гибкие правила для хозяйствующих субъектов. Комиссия обсудила динамику, оценку уровня и структуру налоговой задолженности по региону, а также мероприятия для снижения налоговой задолженности.