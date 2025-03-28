В Самарской области решили мобилизовать доходы бюджета

По мнению губернатора, этого темпа недостаточно для ускоренного развития. Он отмечает, что в регионе много накопленных инфраструктурных проблем, которые нужно решать в ближайшие несколько лет. Вячеслав Федорищев хочет добиться увеличения доходов областного бюджета в два раза к 2030 году.