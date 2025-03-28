В Перми назвали самые убыточные маршруты общественного транспорта

Автобусный маршрут № 20 «Микрорайон Новый Крым — Центральный рынок» оказался самым убыточным. Его расходы составили 269 млн рублей, а выручка — только 164,5 млн, что привело к дефициту в 104,4 млн рублей. Второе место занял маршрут № 32 «Микрорайон Васильевка — Центральный рынок» с убытком 92,1 млн рублей. Третьим стал автобус № 77 «Улица Памирская — улица Мильчакова», где разница между затратами и доходами составила 83,9 млн рублей. Также в число убыточных вошли маршруты № 53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон» (69,9 млн рублей убытка) и № 15 «Южная — Детский дом культуры имени Кирова — Центральный рынок» (58 млн рублей убытка).