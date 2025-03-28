Женщина в Прикамье засудила водоканал за затопление квартиры нечистотами

Откачки нечистот лишь временно решали проблему. Причина прорыва канализации оказалась в непроходимости центрального коллектора. Очистить его должен был городской водоканал Лысьвы, который не спешил делать это. По итогу владелица жилья была вынуждена сбежать из дома и переехать к маме, чтобы спастись из непригодной для жизни квартиры.