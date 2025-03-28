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Женщина в Прикамье засудила водоканал за затопление квартиры нечистотами

Она сбежала из жилища, чтобы спастись от жутких условий.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Пермского края засудила городской водоканал за затопление квартиры нечистотами, сообщает региональное ГУФССП.

Происшествие со сбежавшей из собственной квартиры женщиной случилось в Лысьве. Жильё местной жительницы находилось на цокольном этаже жилого дома. В один момент в помещениях начала копиться влажность из-за нечистот, вытекающих в квартиру прямо из люка в полу. Постоянно подтапливаемое жильё заполонили насекомые, которые слетелись на прорыв канализации.

Откачки нечистот лишь временно решали проблему. Причина прорыва канализации оказалась в непроходимости центрального коллектора. Очистить его должен был городской водоканал Лысьвы, который не спешил делать это. По итогу владелица жилья была вынуждена сбежать из дома и переехать к маме, чтобы спастись из непригодной для жизни квартиры.

Позже женщина обратилась в суд, чтобы взыскать с муниципального предприятия деньги за затопление и моральные страдания. Вина водоканала в неисполнении своих обязанностей была доказана в суде. Инстанция обязала МУП выплатить 88 тысяч рублей, включая штраф за нарушение закона «О защите прав потребителей».

Под контролем судебных приставов сумма была выплачена в срок.