Женщина в Прикамье засудила водоканал за затопление квартиры нечистотами

Жительница Пермского края засудила городской водоканал за затопление квартиры нечистотами, сообщает региональное ГУФССП.
Происшествие со сбежавшей из собственной квартиры женщиной случилось в Лысьве. Жильё местной жительницы находилось на цокольном этаже жилого дома. В один момент в помещениях начала копиться влажность из-за нечистот, вытекающих в квартиру прямо из люка в полу. Постоянно подтапливаемое жильё заполонили насекомые, которые слетелись на прорыв канализации.
Откачки нечистот лишь временно решали проблему. Причина прорыва канализации оказалась в непроходимости центрального коллектора. Очистить его должен был городской водоканал Лысьвы, который не спешил делать это. По итогу владелица жилья была вынуждена сбежать из дома и переехать к маме, чтобы спастись из непригодной для жизни квартиры.
Позже женщина обратилась в суд, чтобы взыскать с муниципального предприятия деньги за затопление и моральные страдания. Вина водоканала в неисполнении своих обязанностей была доказана в суде. Инстанция обязала МУП выплатить 88 тысяч рублей, включая штраф за нарушение закона «О защите прав потребителей».
Под контролем судебных приставов сумма была выплачена в срок.