Скорректированные платежки за тепло ждут самарцев в ближайшие дни

Жители Самары в скором времени столкнутся с обновленными платежками за отопление, где могут увидеть нечто неожиданное. Это касается клиентов компании «Т Плюс», которые оплачивают свои счета равными долями в течение года. Однако сумма, которую они увидят, будет ниже привычной.
Как пояснили в пресс-службе компании, такая ситуация связана с изменениями в начислениях, основанными на фактическом объеме потребленного тепла за предыдущий 2024 год. В результате, большинство горожан получит сумму, которая будет включать отрицательную корректировку начислений, обозначенную в платежной ведомости как «Корректировка».
Тем не менее, самарцам следует оставаться бдительными и внимательно проверять свои платежки. В последнее время мошенники стали искусно подделывать документы, которые практически не отличаются от оригиналов. Поэтому важно дважды удостовериться в том, куда вы отправляете свои средства, чтобы избежать неприятных ситуаций.