Скорректированные платежки за тепло ждут самарцев в ближайшие дни

Жители Самары в скором времени столкнутся с обновленными платежками за отопление, где могут увидеть нечто неожиданное. Это касается клиентов компании «Т Плюс», которые оплачивают свои счета равными долями в течение года. Однако сумма, которую они увидят, будет ниже привычной.