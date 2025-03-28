Тарифы на зарядку электромобилей повышаются в Беларуси после подорожания топлива

В Беларуси корректируются тарифы на зарядку электромобилей, пишет БелТА.
Об удорожании «заправки» электрокаров сообщил один из белорусских операторов — сеть электрозарядных станций «Белоруснефти» Malanka. Их тарифы изменятся с 1 апреля в сторону увеличения.
Так, стоимость 1 киловатт-часа медленной зарядки будет составлять 46 копеек (плюс 7%), быстрой зарядки — 61 копейку (плюс 8,9%). Плата за резервирование коннектора на 15 минут составит 2,10 белорусского рубля (плюс 5%).
Уточняется, что и на быстрых станциях введут плату за использование коннектора после завершения зарядки — 30 копеек за минуту. При этом для отключения от станции будут даваться бесплатные 20 минут. Таксу вводят для того, чтобы оптимизировать доступность станций для всех.
К слову, в последний раз тарифы на зарядку электромобилей в Беларуси на Malanka менялись 1 апреля 2024 года.
И напомним, что в Беларуси сейчас поэтапно повышаются цены на автомобильное топливо. Бензин и дизельное топливо будут дорожать в Беларуси в течение восьми недель, увеличившись постепенно на 15 копеек.