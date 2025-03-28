Тарифы на зарядку электромобилей повышаются в Беларуси после подорожания топлива

Уточняется, что и на быстрых станциях введут плату за использование коннектора после завершения зарядки — 30 копеек за минуту. При этом для отключения от станции будут даваться бесплатные 20 минут. Таксу вводят для того, чтобы оптимизировать доступность станций для всех.