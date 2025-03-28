Приостановлен конкурс на реконструкцию подъездных путей к Ростову

Конкурс на реконструкцию подъездных путей к Ростову приостановили из-за жалобы московской компании. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Речь идёт о региональной дороге «Магистраль “Дон” — поселок Щепкин — Ростов-на-Дону», а также автодороге Северный обход (от хутора Щепкин до трассы «Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск»). В начале марта на этих территориях началась подготовка к масштабному ремонту. На это было выделено 4,4 млрд рублей. Заказчиком выступил Минтранс.