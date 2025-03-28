Приостановлен конкурс на реконструкцию подъездных путей к Ростову

Конкурс на реконструкцию подъездных путей к Ростову приостановили из-за жалобы московской компании. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Речь идёт о региональной дороге «Магистраль “Дон” — поселок Щепкин — Ростов-на-Дону», а также автодороге Северный обход (от хутора Щепкин до трассы «Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск»). В начале марта на этих территориях началась подготовка к масштабному ремонту. На это было выделено 4,4 млрд рублей. Заказчиком выступил Минтранс.
Однако 24 марта на сайте госзакупок появилась жалоба от «Донаэродорстрой». Компания заявила о «несоответствии сроков производства работ», «несправедливом условии и невозмещении расходов на оплату услуг представителя», а также о других нарушениях.
Сейчас жалоба находится на стадии рассмотрения.
Кстати, по данным администрации города, всего с начала 2025 года в Ростове отремонтировали асфальт на общей площади более 10 тыс. кв. метров.