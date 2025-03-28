Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Благоприятные условия для перевозчиков двух стран». Парламент России ратифицировал соглашение с Беларусью о международных автомобильных перевозках

Парламент России ратифицировал соглашение с Беларусью об автоперевозках.

Источник: Комсомольская правда

Парламентом России ратифицировано белорусско-российское межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках, сообщает телеграм-канал Минтранса Беларуси.

Отмечается, что Беларусью ратификационные процедуры были завершены в январе 2024-го. Документ позволит совершенствовать международно-правовое регулирование сотрудничества Беларуси и России в сфере международных автоперевозок. Это позволит созданию благоприятных условий для перевозчиков обеих стран.

Кроме того, одной из главных новаций документа является постепенная отмена разрешительной системы перевозок грузов в третьи страны или из них.

Соглашение определяет проведение либерализации автоперевозок в пять этапов. Полностью этот процесс должен быть завершен к 2030 году.

И мы писали, что тарифы на зарядку электромобилей повышаются в Беларуси после подорожания топлива.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко дал белорусское гражданство 311, прибывшим в Беларусь иностранцам.