В 2025 году на дорогах Красноярского края отремонтируют десять мостов

Всего в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году работы пройдут на 86 объектах региональной дорожной сети. До конца сезона планируется восстановить около 200 километров покрытия дорог, ввести в эксплуатацию десять мостов. На эти цели выделили 9,4 миллиарда рублей.