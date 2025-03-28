В 2025 году на дорогах Красноярского края отремонтируют десять мостов

До конца 2025 года на дорогах Красноярского края отремонтируют десять мостов. Об этом рассказали в региональном Управлении автомобильных дорог. Специалисты восстановят пролетные строения, укрепят береговые опоры, обновят деформационные швы, заменят покрытие и установят новые ограждение и дорожные знаки.
Сейчас идут работы на мосту через реку Большой Кантат и на мостах через реки Малая Акша и Акша. Завершается работа на мосту через Ентаульку. Здесь можно найти полный перечень объектов.
Всего в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году работы пройдут на 86 объектах региональной дорожной сети. До конца сезона планируется восстановить около 200 километров покрытия дорог, ввести в эксплуатацию десять мостов. На эти цели выделили 9,4 миллиарда рублей.