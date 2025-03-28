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Пять педагогов в Калининградской области получили жилищные сертификаты

Торжественная церемония вручения состоялась в театре эстрады «Янтарь-холл».

Источник: Правительство Калининградской области

В светлогорском «Янтарь-холле» подвели итоги конкурсов профмастерства педагогов — они проходили в течение двух месяцев при участии 169 учителей. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в ходе церемонии пять педагогов получили жилищные сертификаты. В этом году размер жилищного сертификата увеличен до 2,5 млн рублей.

В правительстве отметили, что есть и другие методы поддержки педагогов. Это акция «Приведи коллегу» с выплатой 50 тысяч рублей, начисления 200 тысяч рублей работникам, переехавшим из других регионов страны, компенсация расходов. Для поддержки молодых учителей разрабатывается введение разовых выплат при первом трудоустройстве: после окончания СПО — 100 тысяч рублей, вуза — 200 тысяч рублей.

В Светологорске наградили лауреатов прошедших конкурсов. «Учителем года» признана учитель начальных классов школы № 57 Калининграда Ольга Титова.