Пять педагогов в Калининградской области получили жилищные сертификаты

В правительстве отметили, что есть и другие методы поддержки педагогов. Это акция «Приведи коллегу» с выплатой 50 тысяч рублей, начисления 200 тысяч рублей работникам, переехавшим из других регионов страны, компенсация расходов. Для поддержки молодых учителей разрабатывается введение разовых выплат при первом трудоустройстве: после окончания СПО — 100 тысяч рублей, вуза — 200 тысяч рублей.