Аэропорт Минска переходит на летнее расписание полетов

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Национальный аэропорт Минск переходит на весенне-летнее расписание полетов, сообщили в пятницу в воздушной гавани белорусской столицы.
«С 30 марта 2025 года Национальный аэропорт переходит на весенне-летнее расписание полетов, его действие продлится по 25 октября текущего года», — говорится в сообщении.
В аэропорту отметили, что в связи с этим изменится время выполнения рейсов на отдельных направлениях. Новое расписание носит планируемый характер и может в дальнейшем корректироваться.
По данным аэропорта, авиакомпания «Победа» возобновляет ежедневные полеты в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга, Red Wings возвращает регулярные рейсы в белорусскую столицу из Ульяновска, Уфы и Архангельска.
Белорусский перевозчик «Белавиа» возобновляет сезонные рейсы в Махачкалу (дважды в неделю с 26 апреля) и Мурманск (один раз в неделю с 29 мая).
«Аэрофлот» будет постепенно увеличивать частоту полетов между Москвой и Минском — до семи раз в день. В июле-августе текущего года авиакомпания будет еженедельно выполнять до 49 рейсов между столицами РФ и Беларуси.
Авиакомпания «Икар» совместно с Nordwind с апреля собирается возобновить полеты из Перми — дважды в неделю.
Чартерная программа аэропорта представлена традиционными направлениями — Турция (Анталья, Бодрум, Измир) и Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх). Планируется продолжить выполнение популярных чартеров в Оман (Салала) и ОАЭ (Рас-эль-Хайма и Шарджа).