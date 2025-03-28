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Участок улицы Баррикад в Иркутске перекроют на пять месяцев

В Иркутске с 8:00 5 апреля до 22:00 30 августа будет закрыт для проезда участок улицы Баррикад.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает городская администрация.

Ограничение движения коснётся отрезка от пересечения с улицей Юлиуса Фучика до дома № 73 по улице Баррикад. Перекрытие связано со строительством тепловой магистрали от ТК-7Е.