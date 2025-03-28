Участок улицы Баррикад в Иркутске перекроют на пять месяцев

Об этом сообщает городская администрация.
Ограничение движения коснётся отрезка от пересечения с улицей Юлиуса Фучика до дома № 73 по улице Баррикад. Перекрытие связано со строительством тепловой магистрали от ТК-7Е.
В Иркутске с 8:00 5 апреля до 22:00 30 августа будет закрыт для проезда участок улицы Баррикад.
Об этом сообщает городская администрация.
Ограничение движения коснётся отрезка от пересечения с улицей Юлиуса Фучика до дома № 73 по улице Баррикад. Перекрытие связано со строительством тепловой магистрали от ТК-7Е.