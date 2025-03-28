«Более 160 профессий». Подростки смогут работать на большем количестве работ в Беларуси

В Беларуси расширен список работ, на которые примут подростков. Это регламентирует соответствующее постановление Министерства труда и социальной защиты (№ 12 от 7 февраля 2025-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
В измененном перечне обозначили конкретные коды рабочих профессий рабочих, а также их названия, которые не допустимы для выполнения несовершеннолетними. До этого в списке обозначался в целом вид работ, полностью закрывая для трудоустройства подростков целые сферы.
Нововведение же позволит принимать на работу молодежь по рабочим профессиям, которые непосредственно не задействованы в технологическом производственном процессе. Новая редакция в итоге расширяет возможности трудоустройства подростков более чем по 160 рабочим профессиям.
Например, заметно увеличилась доступность для несовершеннолетних работы в производстве продуктов питания (кулинар, кондитер, повар), полиграфическом производстве (корректор, оператор электронного набора и верстки, печатник), производстве стекла и стеклоизделий (комплектовщик стекла и стеклоизделий, разметчик стекла и стеклоизделий, разрисовщик по стеклу), целлюлозно-бумажном производстве и ряде других.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил в 17 лет получать водительские права в Беларуси, изменив закон о дорожном движении.
Тем временем вузы Беларуси прекратили прием студентов на 45 специальностей. А еще срок обучения в вузах Беларуси сокращается до 2,5 — 3 лет для выпускников колледжей.
И мы писали, что парламент России ратифицировал соглашение с Беларусью о международных автомобильных перевозках: «Благоприятные условия для перевозчиков двух стран».