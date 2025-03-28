В мэрии рассказали, что тормозит строительство новой набережной в Самаре

5-я очередь должна соединить старую и новую набережные. Она пройдет от Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС, за пивзаводом и ГРЭС. Разработкой проекта занимается ярославское АО «ГК “ЕКС”. Депстрой заключил с компанией контракт стоимостью 155 млн рублей еще в 2022 году. Справиться с задачей подрядчик должен был всего за 11 месяцев, а уже в 2023—2025 годах планировалось начать строительство набережной.