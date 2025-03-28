В Пермском крае зафиксирован рост продаж алкоголя в 2024 году

По данным аналитиков FinExpertiza, изучивших статистику Росалкогольтабакконтроля, розничные продажи алкогольной продукции в Пермском крае увеличились на 5,5% за 2024 год.
Наибольший прирост спроса отмечен в сегменте крепкого алкоголя (без учета водки). Жители региона стали активнее покупать коньяк, виски, ром, джин и аналогичные напитки — их потребление выросло на 13,9%, составив в среднем 3,4 литра на человека в год.
Водка, напротив, почти сохранила стабильный уровень продаж: ее потребление составило 6,3 литра на душу населения, прибавив лишь 0,9%.
Традиционно высоким остается спрос на пиво и сидр — их объемы реализации увеличились на 6,4%, достигнув почти 69 литров в год на одного жителя.
Вина и аналогичная продукция показали скромный прирост (+0,7%), что соответствует общероссийской динамике.