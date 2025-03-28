В Пермском крае зафиксирован рост продаж алкоголя в 2024 году

Наибольший прирост спроса отмечен в сегменте крепкого алкоголя (без учета водки). Жители региона стали активнее покупать коньяк, виски, ром, джин и аналогичные напитки — их потребление выросло на 13,9%, составив в среднем 3,4 литра на человека в год.