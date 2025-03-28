Кафе «Хлеб на углях» в Перми закрыли на 70 суток из-за множества нарушений

Речь идёт о заведении в павильоне по улице Комиссара Пожарского, 13 Б. Ведомство приняло решение провести внеплановую выездную проверку в общепите и обнаружило в процессе множество нарушений. В частности, в кафе не проводился производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, а поточность и последовательность технологических процессов не были обеспечены. Во время изготовления и хранения продукции допускались встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовых изделий.