В Волгоград поступят 50 автобусов, работающих на газомоторном топливе

Как сообщает администрация Волгограда, на базу муниципального предприятия поступят 15 автобусов большого класса и пассажировместимостью не менее 100 человек, а также 35 автобусов среднего класса, вместимостью не менее 50 пассажиров.
Все автобусы оборудованы автоматической коробкой переключения передач, специальными аппарелями, позволяющими производить посадку и высадку маломобильных пассажиров, системами ГЛОНАСС, отопления, безналичной оплаты проезда и комплексом видеонаблюдения. Новые автобусы усилят действующие маршруты общественного транспорта и заменят устаревший подвижной состав. В настоящее время предприятие объявило о поиске дополнительных водителей.
Отметим, что в рамках 10-летней комплексной программы развития Волгограда проводится планомерная работа по приобретению нового подвижного состава. Только за последние несколько лет в областном центре было приобретено 112 троллейбусов, 221 автобус, 21 электробус и 62 трамвая.
А в целом в регион за последнее десятилетие поступило более 1270 единиц всех видов общественного транспорта, из них около 500 — в 2022—2024 годах. Это позволило более чем на 80% обновить общественный транспорт Волгограда и почти на 50% — технику на межмуниципальных маршрутах.
Обновление парка техники стало рекордным за новейшую историю Волгоградской области — результаты работы региона неоднократно были отмечены на федеральном уровне. Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу до конца 2025 года полностью сформировать современную транспортную схему Волгограда, рассчитанную на десятилетия вперед.