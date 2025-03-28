В Волгоград поступят 50 автобусов, работающих на газомоторном топливе

А в целом в регион за последнее десятилетие поступило более 1270 единиц всех видов общественного транспорта, из них около 500 — в 2022—2024 годах. Это позволило более чем на 80% обновить общественный транспорт Волгограда и почти на 50% — технику на межмуниципальных маршрутах.