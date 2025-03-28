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В Волгоград поступят 50 автобусов, работающих на газомоторном топливе

Новый транспорт выйдет на городские дороги уже летом текущего года.

Как сообщает администрация Волгограда, на базу муниципального предприятия поступят 15 автобусов большого класса и пассажировместимостью не менее 100 человек, а также 35 автобусов среднего класса, вместимостью не менее 50 пассажиров.

Все автобусы оборудованы автоматической коробкой переключения передач, специальными аппарелями, позволяющими производить посадку и высадку маломобильных пассажиров, системами ГЛОНАСС, отопления, безналичной оплаты проезда и комплексом видеонаблюдения. Новые автобусы усилят действующие маршруты общественного транспорта и заменят устаревший подвижной состав. В настоящее время предприятие объявило о поиске дополнительных водителей.

Отметим, что в рамках 10-летней комплексной программы развития Волгограда проводится планомерная работа по приобретению нового подвижного состава. Только за последние несколько лет в областном центре было приобретено 112 троллейбусов, 221 автобус, 21 электробус и 62 трамвая.

А в целом в регион за последнее десятилетие поступило более 1270 единиц всех видов общественного транспорта, из них около 500 — в 2022—2024 годах. Это позволило более чем на 80% обновить общественный транспорт Волгограда и почти на 50% — технику на межмуниципальных маршрутах.

Обновление парка техники стало рекордным за новейшую историю Волгоградской области — результаты работы региона неоднократно были отмечены на федеральном уровне. Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу до конца 2025 года полностью сформировать современную транспортную схему Волгограда, рассчитанную на десятилетия вперед.