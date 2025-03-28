Под посадочную площадку для БПЛА в Тольятти изымут участок площадью 79798 кв. м

В увидевшем свет распоряжении правительства сказано, что земельный участок площадью 79798 кв. м. необходим для строительства посадочной площадки «Индустриальный парк Жигулевская Долина-2».
На данной площадке планируется осуществлять прием, наземное и техническое обслуживание, выпуск беспилотных воздушных судов.
Сам земельный участок примыкает к Южному шоссе. В границах этой территории расположен объект капитального строительства, изымать который не будут.
Изъятие земли будет осуществляться за средства бюджета Самарской области в пределах ассигнований, предусмотренных для Минтранса.