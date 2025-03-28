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Под посадочную площадку для БПЛА в Тольятти изымут участок площадью 79798 кв. м

Заниматься изъятием земельного участка для государственных нужд предписано министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

В увидевшем свет распоряжении правительства сказано, что земельный участок площадью 79798 кв. м. необходим для строительства посадочной площадки «Индустриальный парк Жигулевская Долина-2».

На данной площадке планируется осуществлять прием, наземное и техническое обслуживание, выпуск беспилотных воздушных судов.

Сам земельный участок примыкает к Южному шоссе. В границах этой территории расположен объект капитального строительства, изымать который не будут.

Изъятие земли будет осуществляться за средства бюджета Самарской области в пределах ассигнований, предусмотренных для Минтранса.