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Проект нижегородского завода прошел экспертизу

Проект комплекса по переработке (утилизации) строительных отходов в Ленинском районе Нижнего Новгорода получил положительное заключение негосударственной экспертизы.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается на портале ГИС ЕГРЗ.

Согласно информации, положительное заключение на проектно-сметную документацию выдано 27 марта 2025 года. Экспертизу выполнило ООО «Проммаш Тест Экспертиза» (Москва). Застройщиком комплекса выступает ООО «Волгаспецстрой» (Нижний Новгород). Инвестиции в проект оцениваются в 330 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Нижнего Новгорода на территории около Шуваловского канала будет построен завод по переработке строительных отходов.

Напомним также, что госэкспертиза выдала положительное заключение на три этапа строительства полигона ТБО в Нижегородской области.