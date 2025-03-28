Проект нижегородского завода прошел экспертизу

Об этом сообщается на портале ГИС ЕГРЗ.
Согласно информации, положительное заключение на проектно-сметную документацию выдано 27 марта 2025 года. Экспертизу выполнило ООО «Проммаш Тест Экспертиза» (Москва). Застройщиком комплекса выступает ООО «Волгаспецстрой» (Нижний Новгород). Инвестиции в проект оцениваются в 330 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Нижнего Новгорода на территории около Шуваловского канала будет построен завод по переработке строительных отходов.
Напомним также, что госэкспертиза выдала положительное заключение на три этапа строительства полигона ТБО в Нижегородской области.