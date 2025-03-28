В Омске построят микрорайон на месте заброшенных угольных складов

В проекте — 7 жилых зданий высотой от 8 до 16 этажей, а также социальный объект, который назван «клубом по интересам». Кроме того, по другую сторону Барнаульской, вдоль трамвайных путей, запланированы два здания культурно-досугового и выставочно-ярмарочного направления. Ради них, вероятно, придётся снести частные дома, примыкающие к путям.