В Омске построят микрорайон на месте заброшенных угольных складов

Из него следует, что на территории между этой улицей, Барнаульской, 2-й Восточной и магазином «Победа» планируют построить несколько жилых домов.
В проекте — 7 жилых зданий высотой от 8 до 16 этажей, а также социальный объект, который назван «клубом по интересам». Кроме того, по другую сторону Барнаульской, вдоль трамвайных путей, запланированы два здания культурно-досугового и выставочно-ярмарочного направления. Ради них, вероятно, придётся снести частные дома, примыкающие к путям.
Сейчас на месте будущих жилых домов находятся стихийная роща и небольшая свалка мусора, однако, согласно данным «Викимапии», ранее здесь располагались угольные склады. Они были снесены в 90-х.