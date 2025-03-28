Аэропорт Сочи перейдет на весенне-летнее расписание полетов

«Азимут» расширяет международную географию, добавляя маршруты в Алматы, Анталью, Стамбул, Дубай, Ереван, Самарканд, Тбилиси и Тель-Авив. Uzbekistan Airways увеличит частоту рейсов в Ташкент до ежедневных и продолжит два рейса в неделю в Наманган. Belavia с июня 2025 года будет летать в Минск трижды в неделю.