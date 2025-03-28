Борщевой набор продолжает дорожать в Свердловской области

С 17 по 24 марта в Свердловской области сильнее всего выросла в цене свекла (+3,51%, до 54,09 рубля за кг). За неделю в регионе сильно подорожали морковь (+3,5%, до 51,54 рубля за кг), картофель (+2,41%, до 64,10 рубля), маргарин (+1,97%, до 277,40 рубля), репчатый лук (+1,92%, до 53,13 рубля), свежие помидоры (+1,73%, до 302,82 рубля), белокочанная капуста (+1,66%, до 57,90 рубля).