Борщевой набор продолжает дорожать в Свердловской области

В Свердловской области за неделю подорожали практически все овощи, которые входят в традиционный «борщевой» набор. Это следует из данных Свердловскстата.
С 17 по 24 марта в Свердловской области сильнее всего выросла в цене свекла (+3,51%, до 54,09 рубля за кг). За неделю в регионе сильно подорожали морковь (+3,5%, до 51,54 рубля за кг), картофель (+2,41%, до 64,10 рубля), маргарин (+1,97%, до 277,40 рубля), репчатый лук (+1,92%, до 53,13 рубля), свежие помидоры (+1,73%, до 302,82 рубля), белокочанная капуста (+1,66%, до 57,90 рубля).
Также в списке подорожавших продуктов питания оказались пшено (+1,53%, до 101,53 рубля), печенье (+1,21%, до 282,24 рубля) и творог (+1,07%, до 494,41 рубля). В России овощи из «борщевого» набора также стремительно дорожают.
По данным Росстата, за минувшую неделю стоимость картофеля выросла на 4,2%, свеклы — на 2,8%, капусты — на 2%, помидоров — на 1,7%, моркови — на 1,2%. Впрочем, на 0,9% подешевели куриные яйца, на 0,6% — курятина и гречка, на 0,1% — баранина, вареная колбаса и подсолнечное масло.