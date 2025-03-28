В 40 новосибирских селах и деревнях улучшили качество питьевой воды

В 2024 году сорок населённых пунктов Новосибирской области получили долгожданное обновление систем водоснабжения.
Благодаря масштабной работе, проведённой региональными властями, тысячи сельских жителей теперь могут пользоваться качественной питьевой водой прямо из-под крана.
Как пояснили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства области, программа модернизации затронула ключевые элементы водной инфраструктуры. За прошедший год в сёлах появилось два десятка новых водозаборных скважин, двадцать шесть современных станций водоподготовки и одиннадцать участков водопроводных сетей, общая длина которых составила почти 69 километров. Эти изменения позволили не только повысить качество воды, но и сделать её подачу более стабильной.
Данные преобразования стали частью более масштабной стратегии развития коммунального хозяйства. Особое внимание вопросам модернизации инфраструктуры уделяется в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который призван кардинально улучшить качество коммунальных услуг по всей стране.
Чистая вода — это основа здоровья и комфорта, и теперь у сельских семей стало на одну бытовую проблему меньше. Власти региона обещают продолжать работу в этом направлении, постепенно охватывая всё больше населённых пунктов.