В 40 новосибирских селах и деревнях улучшили качество питьевой воды

Как пояснили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства области, программа модернизации затронула ключевые элементы водной инфраструктуры. За прошедший год в сёлах появилось два десятка новых водозаборных скважин, двадцать шесть современных станций водоподготовки и одиннадцать участков водопроводных сетей, общая длина которых составила почти 69 километров. Эти изменения позволили не только повысить качество воды, но и сделать её подачу более стабильной.