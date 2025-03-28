В Татарстане 85 тысячам жителей с 1 апреля социальные пенсии увеличат на 14,75%

Со следующего вторника, то есть с 1 апреля по распоряжению правительства России произойдет индексация социальных пенсий на 14,75%. В Татарстане эти увеличенные выплаты будут получать 85 200 человек.
«Пенсии в повышенном размере поступят им в апреле по прежнему графику доставки. Перерасчет будет проведен проактивно, то есть никаких заявлений гражданам подавать не нужно», — рассказал управляющий отделением Соцфонда России по Татарстану Эдуард Вафин.
Напомним, социальные пенсии получают те, у кого нет трудового стажа или его не хватает для назначения страховой пенсии. Указанные выплаты также положены инвалидам и потерявшим кормильца.
К слову, вместе с социальными, в том числе, будут проиндексированы пенсии: участников Великой Отечественной Войны; награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда»; подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей; космонавтов и летчиков-испытателей.