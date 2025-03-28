Стоимость проезда в общественном транспорте продолжает дорожать в Беларуси. Это следует из решения Могилевского облисполкома. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Напомним, что ранее о подорожании проезда в транспорте объявила Минская область. Сейчас о подорожании проезда с 29 марта 2025 года объявила Могилевская область. Так, подорожание окажется с 0,80 до 0,90 рубля. Стоимость проезда в экспрессных маршрутах составит 1 рубль.
Кроме того, изменится стоимость проездных. Согласно документу, цена на один вид транспорта окажется 40,5 рубля, общий проездной будет стоить 54,05 рубля. Вместе с тем в Бобруйске стоимость проездного на автобус или же троллейбус будет 39,43 рубля. Общий проездной будет стоить 52,92 рубля.
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