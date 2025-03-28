Стоимость проезда в общественном транспорте продолжает дорожать в Беларуси

Кроме того, изменится стоимость проездных. Согласно документу, цена на один вид транспорта окажется 40,5 рубля, общий проездной будет стоить 54,05 рубля. Вместе с тем в Бобруйске стоимость проездного на автобус или же троллейбус будет 39,43 рубля. Общий проездной будет стоить 52,92 рубля.