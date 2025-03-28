Мобильные операторы объявили о повышении цен в Казахстане

Повышение абонплаты в Kcell и Activ
По сведениям Kcell, с 21 апреля планируется обновить ежемесячную абонентскую плату по некоторым архивным тарифным планам. Согласно информации мобильного оператора, по архивному тарифному плану «Алға-1» ежемесячная стоимость услуги вырастет на 23,4 процента — с 2 990 до 3 690 тенге. При этом абонплата в тарифных планах «Престиж XS архивный» и «Престиж S архивный» увеличится на 14,7 процента и 12,5 процента соответственно. В первом случае цена за услугу поднимется с 3 390 до 3 890 тенге, во втором — с 3 990 до 4 490 тенге.
По заявлению Activ, с 21 апреля для пользователей некоторых архивных тарифных планов абонплата также вырастет. Рост стоимости услуг в зависимости от тарифа будет в диапазоне от 300 до 700 тенге. В сообщениях уточняется, что изменения не затронули другие тарифы Kcell и Activ.
Изменения в тарифах Beeline
Согласно информации Beeline, обновления в тарифах и в их названиях из-за увеличения стоимости услуг были проведены уже в феврале. Изменилась абонентская плата в таких тарифных планах, как «Супер» и «Социальный». Также увеличилась абонплата на тарифные планы: «Разговорный», «FreeStyle 790 архив», «Промо за 990», «Всё за 2190 контракт», «Контракт Все за 1590 год», «Контракт Все за 2490 год», Forte Mobile и «Все включено 2 Талдыкорган».
Следовательно, стоимость в зависимости от тарифного плана увеличится минимум на 200 тенге, максимум — на 2400 тенге.
Как пояснили в Beeline, подорожание услуг связано с растущим потреблением данных за последние годы более чем в 5 раз и нагрузкой на сеть, растущей инфляцией, девальвацией тенге, увеличением расходов на оборудование и расходные материалы, а также с инвестициями в модернизацию сети и установкой новых базовых станций.
Абонплата по тарифам Altel и Tele2
Из публикаций Altel следует, что c 26 апреля поднимется ежемесячная абонентская плата по следующим тарифным планам:
- «Бірге Архивный» — с 5 990 до 7 990 тенге;
- Unlim + — с 6 490 до 8 490 тенге;
- «Всё в одном» — с 6 990 до 7 990 тенге;
- «Всё в одном+» — с 9 990 до 11 990 тенге;
- «Бірге Плюс Архивный» — с 8 990 до 10 990 тенге;
- Turbo Unlim — с 9 990 до 11 490 тенге;
- Unlim — с 5 990 до 8 990 тенге;
- Non Stop — с 5 550 до 6 500 тенге;
- Non Stop + — с 6 890 до 7 990 тенге;
- Turbo 200_0619 — с 6 490 до 7 490 тенге;
- Web Pro+ — с 5 990 до 6 990 тенге;
- Turbo 40 — с 4 990 до 5 990 тенге;
- Web — с 2 650 до 5 500 тенге.
Таким образом, стоимость тарифов в Altel вырастет минимум на 1 000 тенге, максимум — на 3 000 тенге.
«Это вынужденная мера, обусловленная ростом затрат на развитие и модернизацию наших сетей, их обслуживание и ремонт. На стоимость тарифов также влияют внешние факторы, такие как инфляция», — пояснили в Kcell.
По данным Tele2, с этого же дня обновится ежемесячная абонплата по тарифу «Домашний интернет+», она поднимется с 3 500 до 5 000 тенге.