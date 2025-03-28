Мобильные операторы объявили о повышении цен в Казахстане

По сведениям Kcell, с 21 апреля планируется обновить ежемесячную абонентскую плату по некоторым архивным тарифным планам. Согласно информации мобильного оператора, по архивному тарифному плану «Алға-1» ежемесячная стоимость услуги вырастет на 23,4 процента — с 2 990 до 3 690 тенге. При этом абонплата в тарифных планах «Престиж XS архивный» и «Престиж S архивный» увеличится на 14,7 процента и 12,5 процента соответственно. В первом случае цена за услугу поднимется с 3 390 до 3 890 тенге, во втором — с 3 990 до 4 490 тенге.