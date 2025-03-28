В Екатеринбурге хотят создать управляющую компанию для школ

«Мы задумались над созданием УК из застройщиков, чтобы качественно содержать наши образовательные хабы. Потому что построить — это одно, а содержать — другое. Здесь (в новой школе № 314, — прим. ЕАН) много систем, которые требуют особого отношения. Надо поднимать этот вопрос на уровне региона, потому что такие современные школы строятся не только в Екатеринбурге. Чтобы не разрушилось то, что было построено за очень большие деньги. Сегодня образовательное пространство с инженерной точки зрения — очень сложный объект», — отметил градоначальник.