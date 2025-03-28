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Стоимость дизеля и бензина станет дороже в Беларуси с 29 марта

«Белнефтехим» объявил о подорожании автомобильного топлива в Беларуси с 29 марта.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость дизеля и бензина станет дороже в Беларуси с 29 марта. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Белнефтехим».

Сообщается, что с субботы, 29 марта, стоимость автомобильного топлива на АЗС страны увеличится на две копейки. В связи с этим, цена на бензин АИ-92-К5-Евро окажется 2,40 рубля, а на АИ-98-К5-Евро — 2,72 рубля. Говорится, что цена на бензин АИ-95-К5-Евро будет с 29 марта 2,50 рубля. Стоимость дизеля составит 2,50 рубля.

Тем временем стоимость проезда в общественном транспорте продолжает дорожать в Беларуси.

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