Алина Алдамберген ушла с поста главы KASE

Алина Утемискызы, по информации online.zakon.kz, родилась в Караганде в 1973 году. Трудовой пусть начала в 1997 году в ЗАО «ДАБ “ABN AMRO Банк Казахстан”, где прошла путь от финансового аналитика до замначальника управления кредитного анализа и структурирования.