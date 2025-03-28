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Алина Алдамберген ушла с поста главы KASE

Алина Алдамберген покидает пост главы Казахстанской фондовой биржи досрочно — информацию сегодня опубликовала пресс-служба KASE, передает NUR.KZ.

Источник: Фондовая биржа KASE

«С 28 марта 2025 года досрочно прекращены полномочия председателя правления KASE Алины Алдамберген по ее инициативе», — говорится в сообщении.

Алина Утемискызы, по информации online.zakon.kz, родилась в Караганде в 1973 году. Трудовой пусть начала в 1997 году в ЗАО «ДАБ “ABN AMRO Банк Казахстан”, где прошла путь от финансового аналитика до замначальника управления кредитного анализа и структурирования.

В 2003 — 2005 годах — председатель правления, член Совета Директоров АО ООИУПА «ABN AMRO Asset Management»;

С 2005 по 2006 была зампредседателя правления, главой подразделения АО «ДАБ “ABN AMRO Банк Казахстан”;

В 2006—2007 годах работала зампредседателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы.

С 2008 по 2011 годы — заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. В 2011—2013 годах — Гендиректор (заместитель) ТОО «Самрук-Казына Финанс»;

До 2016 года — зампредседателя правления АО «Национальный управляющий холдинг “Байтерек”.

Последние девять лет занимала пост председателя Правления АО «Казахстанская фондовая биржа».