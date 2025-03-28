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В центре Волгограда начался монтаж 65-метровой башни свободного падения

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде начался монтаж башни свободного падения. Как сообщили V102.RU в пресс-службе ЦПКиО, 65-метровый объект установят рядом с аттракционом «Мельница».

Новый аттракцион будет поднимать посетителей на высоту 50 метров над землей. По достижении максимальной точки конструкция будет спускать отдыхающих вниз с эффектом свободного падения. Максимальная скорость разгона составит более 80 км/ч.

— В настоящее время на территории будущего аттракциона «Башня свободного падения» ведется разгрузка крупных деталей — уже доставлены первые три колонны самой башни. Вес каждой колонны — около 30 тонн, — сообщили в пресс-службе парка.

Напомним, что в ЦПКиО также ведутся работы по установке еще одного аттракциона «Русские горки», включающие 2 «мертвые» петли и крутые виражи.