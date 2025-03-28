В центре Волгограда начался монтаж 65-метровой башни свободного падения

Новый аттракцион будет поднимать посетителей на высоту 50 метров над землей. По достижении максимальной точки конструкция будет спускать отдыхающих вниз с эффектом свободного падения. Максимальная скорость разгона составит более 80 км/ч.
— В настоящее время на территории будущего аттракциона «Башня свободного падения» ведется разгрузка крупных деталей — уже доставлены первые три колонны самой башни. Вес каждой колонны — около 30 тонн, — сообщили в пресс-службе парка.
Напомним, что в ЦПКиО также ведутся работы по установке еще одного аттракциона «Русские горки», включающие 2 «мертвые» петли и крутые виражи.