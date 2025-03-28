На Кубани начнут производить полезный для диабетиков мармелад

По словам господина Коновалова, данной разработкой заинтересовалась кондитерская фабрика Кирилла Козлова Летом планируется выезд ученых кафедры на предприятие. «Понятно, что мы разрабатывали это в лаборатории, но уже будет промышленный выпуск продукции. И тем более, собственник заинтересован в продвижении данного товара. И предполагается сотрудничество с центром “Сколково”», — цитирует агентство Сергея Коновалова.