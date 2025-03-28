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На Кубани начнут производить полезный для диабетиков мармелад

Производство первого в России мармелада с соком княженики, сиропом топинамбура и водорослями спирулины запустят в Новокубанске Краснодарского края летом 2025 года.

Источник: Коммерсантъ

Новый продукт отличается повышенной пищевой ценностью и низким гликемическим индексом, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего кафедрой продуктов питания и пищевой биотехнологии Омского государственного аграрного университета Сергея Коновалова.

По словам господина Коновалова, данной разработкой заинтересовалась кондитерская фабрика Кирилла Козлова Летом планируется выезд ученых кафедры на предприятие. «Понятно, что мы разрабатывали это в лаборатории, но уже будет промышленный выпуск продукции. И тем более, собственник заинтересован в продвижении данного товара. И предполагается сотрудничество с центром “Сколково”», — цитирует агентство Сергея Коновалова.

В отличие от обычного мармелада, часто содержащего избыток сахара или искусственные сахарозаменители и красители, запатентованный учеными Омского аграрного университета продукт имеет улучшенный состав. Сироп топинамбура заменяет сахар, а сок княженики придает вкус, аромат и цвет. Дополнительно в состав входят богатые витаминами и микроэлементами семена чиа и порошок спирулины, повышающий уровень белка и способствующий снижению глюкозы и креатинина в крови.

Разработка особенно актуальна для 10−12 млн россиян, страдающих сахарным диабетом, поскольку продукты с высоким содержанием сахара могут значительно повышать уровень глюкозы в крови.