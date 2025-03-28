Новый глава Нацбанка Головченко сделал заявление о долларах в Беларуси

Новый председатель правления Национального банка Роман Головченко сделал заявление о долларах в Беларуси, пишет Sputnik.by.
Головченко обратил внимание, что в политике валютнообменных операций с физическими лицами никаких ограничений или же изменений не вводилось, не вводится и не будет вводиться. По его словам, периодически подобные инсинуации возникают вокруг долларов старого и нового образца, которые также называют «белыми» и «синими».
— У нас нет никаких инструкций или ограничений по приему тех или иных купюр, связанных с их годом выпуска, циркулируют и те и другие, — заявил председатель правления Нацбанка Беларуси.
Роман Головченко подчеркнул, что белорусские банки должны принимать купюры любого образца, если они являются платежеспособными, то есть обладают признаками платежеспособности. Вместе с тем он напомнил, что в 2023 году в банковской системе Беларуси было заключено соглашение, касающееся единых подходов к принципам платежеспособности купюр. Указанный документ направлен не только на унификацию требований, но также и на то, чтобы не было избыточности требований.
Глава Нацбанка добавил, что есть отдельные вопросы, которые связаны с поврежденными купюрами. Он отметил, что ранее подобная проблема не стояла, так как банки могли за границей обменивать указанную валюту.
— Недавно Беларусбанк открыл операции по приему таких поврежденных купюр на инкассо (обмен на неповрежденные). Естественно, эта услуга платная и есть определенная комиссия.
По его словам, в остальных аспектах белорусские банки не делают никакой разницы между долларами старого или же нового образца. Головченко заметил, Нацбанк тщательно следит за указанной ситуацией, дает установки банкам. Кроме того, работает колл-центр, куда можно обращаться.
— В целом проблема не имеет системного характера, — подчеркнул Роман Головченко.
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