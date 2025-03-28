Новый глава Нацбанка Головченко сделал заявление о долларах в Беларуси

Роман Головченко подчеркнул, что белорусские банки должны принимать купюры любого образца, если они являются платежеспособными, то есть обладают признаками платежеспособности. Вместе с тем он напомнил, что в 2023 году в банковской системе Беларуси было заключено соглашение, касающееся единых подходов к принципам платежеспособности купюр. Указанный документ направлен не только на унификацию требований, но также и на то, чтобы не было избыточности требований.