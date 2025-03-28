Подозрительную молочку нашли в Волгоградской области

— Установлено, что ветеринарным специалистом оформлены производственные сертификаты на сметану (7 литров) и творог (7 кг) без указания сырья, из которого изготовлена продукция, что говорит о нарушение прослеживаемости пищевой продукции и может привести к выпуску небезопасной продукции животного происхождения, — рассказали в ведомстве.