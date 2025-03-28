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Доллар подорожал сразу на пять тенге на торгах 28 марта

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 28 марта 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 503,42 тенге, поднявшись сразу на 4,95 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,02 тенге (+0,06).

Курс юаня по итогам утренних торгов повысился до 69,16 тенге (+0,67).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 502,1−504,7 тенге, евро — по 542,5−547,5 тенге, рубли — по 5,87−6,03 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 28 марта.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 0,44%, до 73,02 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 0,40%, до 69,64 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 498,25 тенге, евро — 537,16 тенге, рубля — 5,96 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 марта, можно здесь.