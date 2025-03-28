Доллар подорожал сразу на пять тенге на торгах 28 марта

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 503,42 тенге, поднявшись сразу на 4,95 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,02 тенге (+0,06).
Курс юаня по итогам утренних торгов повысился до 69,16 тенге (+0,67).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 502,1−504,7 тенге, евро — по 542,5−547,5 тенге, рубли — по 5,87−6,03 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 28 марта.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 0,44%, до 73,02 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 0,40%, до 69,64 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 498,25 тенге, евро — 537,16 тенге, рубля — 5,96 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 марта, можно здесь.