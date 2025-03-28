Из акватории Камы в Перми убрали опасный теплоход «Людмила»

Еще в 2023 году к судебным приставам обратились сотрудники организации, владеющие лодочной базой на Каме, и рассказали, что уже долгое время теплоход «Людмила» незаконно занимает место на причале — судно уже было выведено из эксплуатации, а договора водопользования у его владельца не было.