Из акватории Камы в Перми убрали опасный теплоход «Людмила»

Еще в 2023 году к судебным приставам обратились сотрудники организации, владеющие лодочной базой на Каме, и рассказали, что уже долгое время теплоход «Людмила» незаконно занимает место на причале — судно уже было выведено из эксплуатации, а договора водопользования у его владельца не было.
В результате собственника теплохода привлекли к административной ответственности по статье «самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий», а пермский транспортный прокурор обратился в суд, требуя восстановить права на пользование федеральной акваторией Камы и взыскать с владельца теплохода плату за пользование местом у воды.
— Судом исковые требования прокурора удовлетворены.
Решение суда исполнено, собственник убрал теплоход, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.