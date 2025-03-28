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Из акватории Камы в Перми убрали опасный теплоход «Людмила»

Судно незаконно занимало место у воды.

Источник: Уральская транспортная прокуратура

Еще в 2023 году к судебным приставам обратились сотрудники организации, владеющие лодочной базой на Каме, и рассказали, что уже долгое время теплоход «Людмила» незаконно занимает место на причале — судно уже было выведено из эксплуатации, а договора водопользования у его владельца не было.

В результате собственника теплохода привлекли к административной ответственности по статье «самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий», а пермский транспортный прокурор обратился в суд, требуя восстановить права на пользование федеральной акваторией Камы и взыскать с владельца теплохода плату за пользование местом у воды.

— Судом исковые требования прокурора удовлетворены.

Решение суда исполнено, собственник убрал теплоход, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.