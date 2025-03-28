Запуск парома из Сочи в турецкий Трабзон перенесли на апрель

Первоначально сроки запуска перевозок были назначены на декабрь 2024 года, затем дату перенесли на 23 января 2025 года, а позднее — на март текущего года. Причины последнего переноса связаны с неблагоприятной погодой и празднованием Рамадана в Турции.
Паром Sea Bridge, который будет использоваться для рейсов, способен принимать до 450 пассажиров и более 200 легковых автомобилей. Судно оборудовано 112 каютами и 93 местами в эконом-классе, а продолжительность рейса составит не более 12 часов.
Техническое обслуживание и обновление корпуса судна успешно завершены в Турции. Рейсы планировалось выполнять дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.
Сергей Туркменян отметил, что если спрос на перевозки будет высок, компания рассмотрит возможность запуска второго судна. Все решения о дальнейшем развитии будут зависеть от пассажиропотока, сообщает kuban.bfm.ru.