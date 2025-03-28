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Такси в Молдове станет роскошью: Цены на поездки повысятся из-за роста страховых взносов

Молдавские таксисты вынуждены повышать цены на поездки из-за роста страховых взносов RCA.

Источник: Комсомольская правда

Таксисты Молдовы оказались в тяжёлом положении из-за резкого увеличения стоимости страхового полиса RCA. В Ассоциации транспортных операторов АТАТ заявили, что из-за решения Национального банка Молдовы, которое не было публично обсуждено, стоимость страховки для таксистов выросла на 300% — с 6 800 леев до 17 000 леев за автомобиль, даже если он никогда не попадал в аварию.

— Ни один бизнес не выдержит такого повышения. Таксисты вынуждены уходить в теневую зону, что в итоге приводит к потерям как для государства, так и для пассажиров, — заявили в ассоциации.

В сложившейся ситуации водители вынуждены повышать тарифы на перевозки, чтобы покрыть возросшие расходы. Представители АТАТ опасаются, что чрезмерное повышение стоимости страхования может привести к массовому уходу таксистов с рынка и росту нелегальных перевозок.